Рижское «Динамо» расторгло контракт с Николаем Жердевым

Рижское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Николаем Жердевым, сообщает Sportacentrs. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Жердев провёл две игры за «Нефтехимик», набрав одно очко (0+1) и шесть штрафных минут, показатель полезности – «-1». В ходе выступления за рижскую команду игрок набрал 5 (3+2) очков в 13 матчах при показателе полезности «-5».

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Торпедо». Он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 29 (8+21) очков.

Николай Жердев официально стал игроком рижского «Динамо»

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