«Ак Барс» заключил контракт с экс-форвардом «Торпедо» Потаповым

«Ак Барс» заключил контракт с 28-летним нападающим Алексеем Потаповым. Об этом информирует официальный сайт казанской команды Континентальной хоккейной лиги. Ранее Потапов выступал в «Торпедо». За казанцев форвард будет выступать под 97-м номером.



В текущем сезоне хоккеист провёл 18 матчей за нижегородскую команду и очков не заработал. Показатель полезности составил «-3». Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл в общей сложности 302 матча и набрал в них 159 очков. Хоккеист ранее выступал в КХЛ только за «Торпедо».

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