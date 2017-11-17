Клинкхаммер: в начале матча ЦСКА просто смял «Ак Барс», а мы стояли и смотрели

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (0:3).

«Мы сегодня слишком долго разгонялись, входили в игру в начале матча. Играли против отличной команд, с мощным большинством, мы же много удалялись, давали им слишком много шансов его реализовать. Столько отбиваться «4 на 5» было очень тяжело для наших спецбригад меньшинства. При этом те ребята, кто не играл в меньшинстве, замерзали на лавке, а в таких играх всем необходимо постоянно быть в тонусе. В конечном итоге мы за это поплатились.

Конечно, Ландера с Ткачёвым сегодня не хватало, они крутые игроки, первый и второй центры нашей команды. Такое бывает, в сезоне ребята болеют или травмируются, нужно быть другим готовыми, чтобы их заменить, но у нас сегодня это не вышло. Соглашусь, «Ак Барс» сегодня выглядел менее свежим, чем ЦСКА, в начале игры они просто смяли нас, а мы стояли и смотрели, непонятно по какой причине. Временами нам удавалось включать прессинг и заставлять их ошибаться, но снова и снова всё ломали наши удаления. Сегодня они были просто более быстрыми и заряженными, чем мы», — сказал Клинкхаммер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Шевченко.