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Торторелла: Бобровский обладает твёрдым характером, который серьёзно развился

Хоккей

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после игры с «Нью-Йорк Рейнджерс» поделился мнением о характере голкипера Сергея Бобровского. Российский вратарь отразил все 36 бросков по своим воротам и стал первой звездой дня в НХЛ.

«Бобровский обладает очень твёрдым характером, который особенно серьёзно развился в последние три года», — рассказал специалист.

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски: «Бобровский сделал отличный сейв, и мы убежали в контратаку».

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Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 36 сейвов Бобровского, гол Панарина
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Джон Торторелла Сергей Бобровский
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