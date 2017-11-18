Кожевников: «Нефтехимик» — открытие сезона, у Назарова все клубы дают результат

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Нефтехимика» в нынешнем сезоне



«Нижнекамск — главное открытие сезона. Средний бюджет, средний состав, много молодых — и такой стабильный ход по дистанции чемпионата. Плюс выигрыш двух предсезоннных турниров. Кого отмечу? Прежде всего — главного тренера, Андрея Назарова. „Нефтехимик“ — тренерская команда, которая дает результат за счет нюансов. Это и правильная „физика“, и расстановка по звеньям, и игровая злость, характерная именно для назаровских команд. Еще в августе „Нефтехимик“ приметил — и с тех пор за ним с симпатией слежу. Если бы каждая наша команда так впахивала, то проходные матчи в КХЛ исчезли бы, а уровень kиги стал бы выше.



Обратите внимание, что у Нижнекамска отрицательная разница заброшенных и пропущенных шайб. И это у команды, которая стабильно идет в тройке-четверке лучших на Востоке! Игровые ресурсы команды ограничены, но она выжимает из них максимальный результат. Это опять к вопросу о тренерской руке.



Работа Назарова в Нижнекамске сюрприз? Никакого сюрприза! Все команды Назарова давали результат — и „Северсталь“, и „Донбасс“, и „Барыс“, ну а СКА — это отдельная история», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Временщик Козлов и Вестерлунд на волоске. Рейтинг тренеров в КХЛ. Восток Под финном из Уфы шатается кресло.