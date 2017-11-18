Сергей Костицын забросил первую шайбу в 21-м матче после возвращения в «Торпедо»

Нападающий Сергей Костицын в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» забросил свою первую шайбу в сезоне, которая стала победной (3:1).

«Торпедо» на домашней площадке обыграло «Ладу»

30-летний Костицын отличился впервые после возвращения в «Торпедо», за который уже играл в сезоне-2015/16. Прошлый год он провёл в минском «Динамо». Всего в 21 матче текущего регулярного чемпионата Костицын набрал 3 (1+2) балла за результативность при показателе полезности «0».

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Видео гола Костицына можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.