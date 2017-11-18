Скудра: «Торпедо» впервые за долгое время вышло играть, не боясь выиграть

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче с «Ладой» (3:1).



«Мы вышли сегодня играть, наверное, в первый раз за долгое время, не боясь выиграть. Конечно, было определённое давление: непросто шесть матчей дома не выигрывать, очень тяжело. Вчера вечером собрались, поговорили, постарались немного объединить команду, сбросить груз, который чувствовался. Ребята всё прекрасно понимают. Сегодня вышли играть при сумасшедшей поддержке. Огромное спасибо болельщикам, потому что, наверное, мы не совсем заслуживаем такую поддержку. Тем не менее спасибо болельщикам, которые сегодня пришли и гнали нас вперёд. Мы все это чувствовали и выдали очень хороший матч. Где-то нужно было обороняться вчетвером. Сделали это качественно, самоотверженно. Конечно, нахватали ненужных удалений в зоне атаки. Но это нужно простить, потому что ребята отработали сегодня друг за друга полностью. И хорошо, что при счёте 2:1 мы не перестали играть в хоккей, продолжали создавать моменты, забили хороший третий гол. Продолжали играть до конца третьего периода — это было самое важное именно в плане психологии. Огромное спасибо всем ребятам, болельщикам. Нам очень нужна была эта победа. Постараемся перенести весь позитив на следующий матч с очень хорошим соперником — «Металлургом».



Качеством игры доволен, мы не забили ещё пару голов в концовке. Хорошие моменты с пятака, пустые ворота – вратарь соперника выручил. Играли хотя бы агрессивно, доставляли шайбу, не перекладывали ответственность, не делали лишнего паса. Нет, ребята продолжали играть. Хорошие моменты были в концовке. Там и вратарь соперника выручил пару раз хорошо. Важно было сыграть до конца без ненужной боязни, чтобы её не было», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

«Торпедо» на домашней площадке обыграло «Ладу»