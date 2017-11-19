Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Виннипег» одержал четвёртую победу кряду, выиграв у «Нью-Джерси»

Хоккей

«Виннипег Джетс» продлил серию побед до четырёх матчей, на домашнем льду добившись успеха в противостоянии с «Нью-Джерси Дэвилз». Игра завершилась со счётом 5:2.

Соперники не забили голов в первом периоде, зато во второй двадцатиминутке команды отличились шестью точными бросками. Пять из них на счету хозяев, что и предопределило успех «Виннипега» в этом матче.

«Нью-Джерси» потерпел второе поражение подряд. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов получил 22 минуты игрового времени, не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 2 0:0, 5:1, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Коннор (Уилер, Шайфли) – 25:51 (5x5), 1:1 – Гиббонс (Коулман, Батчер) – 26:52 (5x5), 2:1 – Лайне (Элерс, Литтл) – 28:06 (5x5), 3:1 – Троуба (Коннор, Шайфли) – 28:41 (5x5), 4:1 – Хендрикс (Перро, Армиа) – 29:41 (5x5), 5:1 – Перро (Хендрикс, Армиа) – 38:18 (5x5), 5:2 – Батчер (Хишир, Холл) – 47:14 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Нью-Джерси Дэвилз Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент