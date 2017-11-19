«Виннипег» одержал четвёртую победу кряду, выиграв у «Нью-Джерси»

«Виннипег Джетс» продлил серию побед до четырёх матчей, на домашнем льду добившись успеха в противостоянии с «Нью-Джерси Дэвилз». Игра завершилась со счётом 5:2.



Соперники не забили голов в первом периоде, зато во второй двадцатиминутке команды отличились шестью точными бросками. Пять из них на счету хозяев, что и предопределило успех «Виннипега» в этом матче.



«Нью-Джерси» потерпел второе поражение подряд. Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов получил 22 минуты игрового времени, не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-1».