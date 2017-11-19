Лаюнен — о 10-й победе «Спартака» в 11 играх: это хорошо, но впереди долгий путь

Защитник «Спартака» Вилле Лаюнен рассказал о своих впечатлениях от игры с «Трактором», в которой красно-белые победили со счётом 2:0.

“Мы хорошо сыграли в первом периоде. Контролировали игру весь матч. Второй период провели примерно так же, как и в прошлой игре. Сыграли хорошую встречу и завоевали три очка. Конечно, это хорошо, что мы выиграли 10 матчей из последних 11. Но нам ещё предстоит долгий путь, нужно улучшать свою игру каждый день, тренируясь. Мы можем это сделать. Ожидания от грядущего выезда? У нас перед ним есть ещё одна игра, мы фокусируемся на ней”, — сказал Лаюнен в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.