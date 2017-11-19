Итоги дня МХЛ: 13-е поражение кряду «Тюменского Легиона»

Программа игрового дня 19 ноября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена двумя матчами. Они принесли следующие результаты.

«Ирбис» на своём льду взял верх над «Тюменским Легионом» — 2:1. Казанская команда выиграла свой пятый матч подряд, тюменская команда потерпела 13-е поражение кряду.

«Русские Витязи» забросили шесть шайб в ворота команды «СКА-Серебряные Львы». Питерская команда прервала свою серию побед на отметке в шесть матчей. «Русские Витязи» прервали двухматчевую серию поражений.