До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ЦСКА отыгрался с 0:2, победил «Нефтехимик» и выиграл третий матч подряд

Хоккей

ЦСКА дома оказался сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это третья победа подряд и 25-я в 31 матче сезона. «Нефтехимик» в текущем сезоне одержал 18 побед в 33 матчах.

В первой двадцатиминутке нижнекамцы забили два гола стараниями Эмиля Галимова и Олега Пигановича. В начале второго периода Андрей Светлаков сократил разрыв в счёте до минимума. На 51-й минуте матча Никита Нестеров счёт сравнял. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов Максим Шалунов принёс ЦСКА победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 2 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Галимов (Секстон, Пиганович) – 12:42 (5x4), 0:2 – Пиганович (Секстон, Ганзл) – 13:36 (5x4), 1:2 – Светлаков (Григоренко) – 24:03 (5x5), 2:2 – Нестеров (Андронов, Киселевич) – 50:26 (4x4), 3:2 – Шалунов – 65:00 ( ПБ)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент