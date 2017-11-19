ЦСКА отыгрался с 0:2, победил «Нефтехимик» и выиграл третий матч подряд

ЦСКА дома оказался сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это третья победа подряд и 25-я в 31 матче сезона. «Нефтехимик» в текущем сезоне одержал 18 побед в 33 матчах.

В первой двадцатиминутке нижнекамцы забили два гола стараниями Эмиля Галимова и Олега Пигановича. В начале второго периода Андрей Светлаков сократил разрыв в счёте до минимума. На 51-й минуте матча Никита Нестеров счёт сравнял. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов Максим Шалунов принёс ЦСКА победу.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

