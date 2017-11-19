Э. Галимов: если бы не вратарь, всё для «Нефтехимика» могло сложиться иначе

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галмиов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ШБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Хорошая игра получилась, интересный матч для болельщиков. Было много столкновений, борьбы. В большинстве нормально сыграли, но могли получше. Пропустили плохой второй гол, могли в этом моменте сыграть получше. Также нам немного не хватило в серии буллитов.



ЦСКА? Хорошая команда. Там больше половины команды играет в сборной России. Приятно играть против такой команды. Приятно, конечно, и обыгрывать такую команду, но чуть сегодня не повезло. Будем работать дальше.



Что Назаров сказал после успешного первого периода? Сказал, что всё хорошо, продолжаем дальше. Отметил, что не надо расслабляться. Но во втором периоде мы плохо сыграли, много шайбу отдавали и не держали её в чужой зоне. Сегодня у нас ещё вратарь хорошо сыграл. Если бы не он, всё могло сложиться иначе», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».