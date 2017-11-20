Гудас дисквалифицирован на 10 матчей за удар клюшкой по голове Перро

Защитник «Филадельфии Флайерз» Радко Гудас получил 10-матчевую дисквалификацию за удар клюшкой по голове нападающего «Виннипег Джетс» Мэтью Перро в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 17 ноября мск, сообщается на официальном сайте лиги.

В середине первого периода Гудас боролся с Перро около борта, и соперник сбил с него шлем. Гудас не глядя с размаха ударил игрока клюшкой, попав ему в область головы и шеи. Оба игрока получили удаления, Перро – две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой, Гудас – штраф до конца матча за удар клюшкой.

Встреча «Виннипег» — «Филадельфия» завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.