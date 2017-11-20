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«Рейнджерс» — «Оттава»: Боровецки потерял сознание после жёсткого удара Смита

Хоккей

Защитник «Оттавы Сенаторз» Марк Боровецки получил травму в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В середине третьего периода защитник «Рейнджерс» Брендан Смит совершил силовой приём на Боровецки, когда тот не владел шайбой. Игрок «Оттавы» сильно ударился о борт, после чего потерял сознание. Между командами началась массовая потасовка. Боровецки потребовалась помощь врачей, он пришёл в себя и ушёл в раздевалку в сопровождении партнёров, не двигая головой.

После игры, которая завершилась со счётом 3:0 в пользу «Рейнджерс», главный тренер «Оттавы» Ги Буше подтвердил, что Боровецки потерял сознание, а также отметил, что у него сотрясение мозга.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Оттава Сенаторз Травмы - хоккей
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