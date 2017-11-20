«Торпедо» расторгло контракт с Роком Тичаром

«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Роком Тичаром. Ранее хоккеист был помещён в список отказов, но его не забрал ни один клуб.

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«Контракт с Роком Тичаром расторгнут, он покинул «Торпедо», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

28-летний нападающий начинал сезон в «Автомобилисте», за который провёл восемь матчей и сделал четыре передачи при показателе полезности «-1». Клуб из Екатеринбурга расторг с ним контракт, после чего он подписал соглашение с «Торпедо». В новой команде Тичар набрал 3 (0+3) балла за результативность в 15 встречах при показателе полезности «0». Всего в КХЛ на счету форварда 91 (40+51) очко в 198 матчах.

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