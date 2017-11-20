«Ак Барс» отыгрался с 0:2, но потерпел поражение от «Авангарда» в серии буллитов

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду потерпел поражение во встрече с омским «Авангардом», игра закончилась со счётом 3:4 Б. Команда Андрея Скабелки довела удачную серию до четырёх выигранных матчей.



К 25-й минуте гости лидировали в две шайбы — точными бросками отметились Александр Пережогин и Максим Чудинов. Команда Зинэтулы Билялетдинова отыгралась во втором периоде благодаря голам Альберта Яруллина и Никиты Язькова. В третьем периоде хозяева вышли вперёд благодаря голу Ярослава Косова в большинстве, но в концовке гол Ильи Михеева перевёл встречу в овертайм, где не было забито голов. В серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок сделал Кирилл Семёнов.



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