До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ак Барс» отыгрался с 0:2, но потерпел поражение от «Авангарда» в серии буллитов

Хоккей

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду потерпел поражение во встрече с омским «Авангардом», игра закончилась со счётом 3:4 Б. Команда Андрея Скабелки довела удачную серию до четырёх выигранных матчей.

К 25-й минуте гости лидировали в две шайбы — точными бросками отметились Александр Пережогин и Максим Чудинов. Команда Зинэтулы Билялетдинова отыгралась во втором периоде благодаря голам Альберта Яруллина и Никиты Язькова. В третьем периоде хозяева вышли вперёд благодаря голу Ярослава Косова в большинстве, но в концовке гол Ильи Михеева перевёл встречу в овертайм, где не было забито голов. В серии буллитов сильнее оказались гости, победный бросок сделал Кирилл Семёнов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 4 0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1
Авангард
Омская область
0:1 – Пережогин – 04:15 (5x5), 0:2 – Чудинов (Петерссон) – 24:54 (5x4), 1:2 – Яруллин – 27:54 (5x5), 2:2 – Язьков – 31:06 (5x5), 3:2 – Косов (Марков) – 51:39 (5x4), 3:3 – Михеев (Кугрышев, Петерссон) – 59:18 (5x5), 3:4 – Семёнов – 65:00 ( ПБ)
Жердеву дали второй шанс в Риге. Инсайды недели от Панышева
Уедет ли Ожиганов в НХЛ и сколько заплатили Густафссону.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Ак Барс
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент