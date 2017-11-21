Три звезды игрового дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Мур, забивший победный гол в овертайме матча с «Миннесотой Уайлд» (4:3).

Второе место занял форвард «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен, который набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипег Джетс» (5:3) и набрал своё 300-е очко в карьере.

Замыкает тройку нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Адам Хенрик, который забросил шайбу и сделал две передачи в матче с «Миннесотой Уайлд», в том числе помог организовать победный гол (4:3 ОТ).