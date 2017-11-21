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Гудачек прокатился на лёдозаливочной машине после победы «Северстали»

Хоккей

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек устроил очередное «Гудашоу» после победы в домашнем матче с «Ладой».

На этот раз словацкий голкипер решил прокатиться по площадке на лёдозаливочной машине. Ранее после побед «Северстали» он танцевал на льду под «Макарену», играл в футбол и пил пиво, держал клюшку на голове и танцевал «Калинку-Малинку».

Гудачек приобрёл популярность в YouTube благодаря своим «Гудашоу» ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эребру».

Гудачек: спою «рюмку водки», если «Северсталь» выйдет в плей-офф
Тот самый вратарь-шоумен из YouTube пришёл в редакцию «Чемпионата».

Видео можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.

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