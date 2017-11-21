Вратарь СКА Мельничук впервые в карьере выйдет в стартовом составе

Вратарь СКА Алексей Мельничук впервые в карьере выйдет в стартовом составе в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой». Об этом сообщил тренер команды Харийс Витолиньш. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, начало – в 19:30 мск.

«В воротах сыграет Алексей Мельничук. В суперсерии хорошо сыграл, посмотрим, как выглядит во взрослом хоккее», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

19-летний Мельничук дебютировал в КХЛ в этом сезоне в гостевом матче с «Югрой» при счёте 8:1 в пользу «армейцев» и сыграл семь с половиной минут в третьем периоде. В ноябрьской суперсерии со сборными юниорских лиг Канады Мельничук сыграл в пяти матчах из шести.