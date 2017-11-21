Капитан «Ак Барса» Александр Свитов сможет принять участие в дерби с «Салаватом»

Капитан казанского «Ак Барса» Александр Свитов сможет принять участие в дерби с уфимским «Салаватом Юлаевым», информирует KHL Media Team.



«В этом сезоне у Свитова только два 10-минутных штрафа. Ранее „десятка“ в матче с рижским „Динамо“ решением СДК была переквалифицирована в „5+20“, — указано в сообщении.



35-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 27 встречах, сумев набрать на свой счёт 5 (3+2) результативных баллов при показателе полезности "-3".



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