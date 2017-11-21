Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов сможет принять участие в дерби с «Салаватом»

Хоккей

Капитан казанского «Ак Барса» Александр Свитов сможет принять участие в дерби с уфимским «Салаватом Юлаевым», информирует KHL Media Team.

«В этом сезоне у Свитова только два 10-минутных штрафа. Ранее „десятка“ в матче с рижским „Динамо“ решением СДК была переквалифицирована в „5+20“, — указано в сообщении.

35-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 27 встречах, сумев набрать на свой счёт 5 (3+2) результативных баллов при показателе полезности "-3".

Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент