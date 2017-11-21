ЦСКА расторг контракт со своим воспитанником Волковым

Хоккейный клуб ЦСКА и вратарь Вячеслав Волков расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба ВХЛ «Звезда».
22-летний Волков является воспитанником спортшколы ЦСКА. За три сезона в фарм-клубе «Звезда» Вячеслав провёл 20 матчей, в которых одержал 12 побед и отразил 87,5% бросков.
Хоккейный клуб ЦСКА поблагодарил Вячеслава за профессиональное отношение к делу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
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