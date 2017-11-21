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«Спартак» обыграл «Автомобилист», впервые в КХЛ выиграв шесть матчей подряд

Хоккей

Московский «Спартак» на домашней арене взял верх над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча закончилась со счётом 5:2. Красно-белые продлили победную серию до шести матчей, впервые добившись подобного достижения в КХЛ.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Артём Подшендялов, Райан Стоа, Александр Дергачёв, Лукаш Радил и Дмитрий Калинин. У «Автомобилиста» голы на свой счёт записали Дуайт Кинг и Евгений Чесалин.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2017, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
5 : 2
2:1, 2:1, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Кинг (Кучерявенко, Паренто) – 06:02 (5x5), 1:1 – Подшендялов (Дергачёв, Хохлачёв) – 07:31 (5x5), 2:1 – Стоа (Калинин) – 07:47 (5x4), 3:1 – Дергачёв (Осипов, Хохлачёв) – 23:47 (5x5), 4:1 – Радил (Максвелл) – 25:59 (5x5), 4:2 – Чесалин (Голышев, Хрипунов) – 29:04 (5x5), 5:2 – Калинин (Лаюнен, Радил) – 44:26 (5x3)
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