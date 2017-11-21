«Спартак» обыграл «Автомобилист», впервые в КХЛ выиграв шесть матчей подряд

Московский «Спартак» на домашней арене взял верх над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, встреча закончилась со счётом 5:2. Красно-белые продлили победную серию до шести матчей, впервые добившись подобного достижения в КХЛ.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Артём Подшендялов, Райан Стоа, Александр Дергачёв, Лукаш Радил и Дмитрий Калинин. У «Автомобилиста» голы на свой счёт записали Дуайт Кинг и Евгений Чесалин.



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