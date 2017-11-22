Тарасенко подрался с Беннингом и оформил «хет-трик Горди Хоу»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (8:3) оформил так называемый хет-трик Горди Хоу. Это неофициальное название особого вида хет-трика, когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.

Россиянин в этой встрече забросил две шайбы (1-я и 53-я минуты), отдал две результативные передачи (24, 55), а во втором периоде подрался с защитником «Ойлерз» Мэттом Беннингом.

События дня НХЛ. Хет-трик имени Тарасенко — два гола, два паса и драка! Кстати, «Сент-Луис» на первом месте в лиге.

Видео драки Тарасенко с Беннингом можно посмотреть на странице «Блюз» в «Твиттере».