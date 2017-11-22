Зарипов: ИИХФ дала шанс представить все доказательства, суда не было

Нападающий Данис Зарипов прокомментировал сокращение срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил с двух лет до шести месяцев.

«Очень рад такому решению и тому, что мне удалось доказать, что этот препарат попал в мой организм не специально. Не могу сказать, что решение ИИХФ стало неожиданностью, на протяжении всего этого времени шла работа, и всё равно постепенно был виден прогресс, было понимание, что вот-вот мы найдём общие точки соприкосновения, и ближе к этому дню было ожидание положительного результата. Вчера стало ясно, что все мои старания не прошли даром. Очень благодарен ИИХФ, что они предоставили возможность показать им весь объём объяснения и найти все доказательства. Соответственно после этого они сократили срок дисквалификации. Суда не было, мы пришли к мировому соглашению. Большой объём работы провели юристы, они присутствовали на встречах, слушаний не было. Адвокаты вели все переговоры.

Я тренировался с первого дня дисквалификации, старался не забрасывать свою физическую форму, внутри меня всё равно сидела уверенность, что справедливость восторжествует. Каждый день я тренировался на льду и на земле, но соответственно были выходные дни, какие-то дела, которые не позволяли мне выходить на лёд. А так старался по максимуму поддерживать свою физическую форму. Сейчас свою форму оценить не могу, так как я тренировался один», — сказал Зарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Зариповым читайте на «Чемпионате» сегодня, 22 ноября.