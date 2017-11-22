«Сибирь» — «Барыс»: Игнатович подрался с Пушкарёвым

Менее чем за две минуты до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» — «Барыс» произошла драка. Перчатки сбросили форвард астанчан Константин Пушкарёв и защитник новосибирцев Максим Игнатович.

«Сибирь» победила «Барыс», выиграв все очные матчи в сезоне

Хоккеисты получили по пять минут штрафа. В этом матче победу одержала «Сибирь» — 6:4. Новосибирцы одержали победы во всех очных матчах сезона, при этом не потеряв в этих матчах ни одного очка. 20 ноября «Сибирь» дома взяла верх — 4:0.

Также видео драки доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.