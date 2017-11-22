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«Сибирь» победила «Барыс», выиграв все очные матчи в сезоне

Хоккей

«Сибирь» дома взяла верх над «Барысом», таким образом выиграв у астанинской команды все четыре матча в текущем сезоне. В том числе 20 ноября в Новосибирске со счётом 4:0. В 34 матчах сезона на счету команды 18 побед. Серия поражений «Барыса» достигла трёх матчей. В 34 матчах сезона на счету команды 19 побед.

Матч закончился со счётом 6:4 в пользу «Сибири». В составе проигравших шайбы забросили Талгат Жайлауов, Антон Сагадеев, Найджел Доус и Линден Вей. В составе победителей отличились Степан Санников, Андрей Сигарёв, Андрей Ермаков, Максим Игнатович, Йонас Энлунд и Патрик Закриссон.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
6 : 4
3:2, 0:2, 3:0
Барыс
Астана
1:0 – Санников (Энлунд) – 00:42 (5x5), 2:0 – Сигарёв (Закриссон, Бергстрём) – 02:06 (5x5), 2:1 – Жайлауов (Акользин, Пушкарёв) – 09:43 (5x4), 2:2 – Сагадеев (Акользин, Савченко) – 15:43 (5x5), 3:2 – Ермаков – 19:12 (5x5), 3:3 – Доус (Вей, Даллман) – 28:47 (5x4), 3:4 – Вей (Даллман) – 34:41 (5x4), 4:4 – Игнатович (Энлунд) – 43:59 (5x4), 5:4 – Энлунд (Игнатович) – 54:38 (5x4), 6:4 – Закриссон (Наумов) – 56:06 (5x4)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

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