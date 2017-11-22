«Сибирь» победила «Барыс», выиграв все очные матчи в сезоне

«Сибирь» дома взяла верх над «Барысом», таким образом выиграв у астанинской команды все четыре матча в текущем сезоне. В том числе 20 ноября в Новосибирске со счётом 4:0. В 34 матчах сезона на счету команды 18 побед. Серия поражений «Барыса» достигла трёх матчей. В 34 матчах сезона на счету команды 19 побед.



Матч закончился со счётом 6:4 в пользу «Сибири». В составе проигравших шайбы забросили Талгат Жайлауов, Антон Сагадеев, Найджел Доус и Линден Вей. В составе победителей отличились Степан Санников, Андрей Сигарёв, Андрей Ермаков, Максим Игнатович, Йонас Энлунд и Патрик Закриссон.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

