«Сибирь» — «Барыс»: каждая команда реализовала 100% большинства за матч

«Сибирь» переиграла «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 6:4. Новосибирская команда выиграла все очные матчи в текущем сезоне, не потеряв при этом ни одного очка.

«Салават» обыграет «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ «Барыс» возьмёт реванш у «Сибири», «Йокерит» одолеет «Авангард», а ЦСКА в матче с «Сочи» одержит четвёртую победу подряд.

Команды реализовали по 100% большинства за данный матч — по три попытки из трёх с каждой стороны. Каждая команда получила по 11 штрафных минут за матч с учётом пятиминутных штрафов за драку.