«Йокерит» одолел «Авангард» и впервые победил в очном матче дома

«Йокерит» на своём льду одолел «Авангард», впервые выиграв очный матч дома. В 30 матчах сезона на счету финской команды 22 победы. В 34 матчах сезона на счету омской команды 21 победа. 3 ноября в очном матче команд в Омске «Йокерит» выиграл со счётом 3:1.

«Йокерит» к исходу второй минуты матча вёл со счётом 2:0 — отличились Петер Регин и Антти Пильстрём. На 31-й минуте встречи Олли Палола сделал финское преимущество комфортным — 3:0. Оставшееся игровое время заброшенных шайб не принесло.

Фурх пропустил 2 гола за 1 минуту и 38 секунд и заменён в 1-м матче после травмы

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