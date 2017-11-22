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«Йокерит» одолел «Авангард» и впервые победил в очном матче дома

Хоккей

«Йокерит» на своём льду одолел «Авангард», впервые выиграв очный матч дома. В 30 матчах сезона на счету финской команды 22 победы. В 34 матчах сезона на счету омской команды 21 победа. 3 ноября в очном матче команд в Омске «Йокерит» выиграл со счётом 3:1.

«Йокерит» к исходу второй минуты матча вёл со счётом 2:0 — отличились Петер Регин и Антти Пильстрём. На 31-й минуте встречи Олли Палола сделал финское преимущество комфортным — 3:0. Оставшееся игровое время заброшенных шайб не принесло.

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КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
Авангард
Омская область
1:0 – Регин (Андерсен, Йенсен) – 00:19 (5x5), 2:0 – Пильстрём (Анттила) – 01:38 (5x5), 3:0 – Палола (Виртанен, Йормакка) – 30:23 (5x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

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