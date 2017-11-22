Фурх пропустил 2 гола за 1 минуту и 38 секунд и заменён в 1-м матче после травмы

На старте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» — «Авангард» финны повели 2:0 уже через 1 минуту и 38 секунд после начала матча.

Шайбы забросили Петер Регин и Антти Пильстрём. Вратарь омской команды Доминик Фурх после второго гола был заменён на Олега Шилина. Чех проводит свой первый матч после травмы. В предыдущих трёх матчах после перерыва на Евротур играл Олег Шилин, пропустивший в них четыре шайбы.

Также видео гола Регина доступно на официальном сайте КХЛ.

Также видео гола Пильстрёма доступно на официальном сайте КХЛ.