Ялонен: во 2-м периоде «Авангард» доминировал, «Йокерит» отстоял ворота

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финская команда впервые выиграла очный матч дома.



«Начали хорошо, забили быстрые голы, это расслабило команду – соответственно, стало получаться больше из того, что хотели сделать. Доволен игрой команды, во втором периоде «Авангард» доминировал, мы смогли отстоять свои ворота, конечно, и у нас были моменты в этом периоде, но вратарь соперников сыграл хорошо. Доволен игрой команды, нет никаких нареканий», — цитирует тренера официальный сайт омского клуба.

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