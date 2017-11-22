Фисенко: «Авангард» проспал игру, не был готов

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко подвёл итоги матча с «Йокеритом» (0:3).



«Мы проспали игру, не были готовы. Нечего отрицать – мы провалили начало матча и получили две быстрые шайбы. После этого уже тяжело. Нужно было, конечно, перестраиваться. Мы попытались это сделать, но не получилось. Чего не хватило, чтобы забить? Большинство и, конечно, реализация. Не секрет, что в последнее время мы мало забиваем. Действительно, хорошо начали второй период, но получили третью шайбу – это нас выключило из игры на какое-то время.

«Йокерит» был быстрее. По-моему, все это видели. В чём-то здесь наша вина. Не могу сказать, что мы не подготовились. Мы готовились и знали, что соперник отдохнувший, выйдет и сыграет дома активно, но, как уже сказал, две первые шайбы нас подвели. Против таких быстрых команд, особенно на выезде, нужно построже и попроще начинать, чтобы сбить их настрой. Но у нас не получилось. Мы пытались что-то сделать, получили третий гол и не смогли ничем ответить в последнем периоде.



Мы не ищем оправданий в духе того, что мы в поездке или меняем часовые пояса. Не в этом дело. Нужно побыстрее забыть эту игру и просто начать новую серию в Минске», — цитирует игрока официальный сайт клуба.