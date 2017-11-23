Итоги дня НХЛ для россиян: Проворов набирает очки 3 матча,100-е очко Наместникова

В ночь с 22 на 23 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло 15 матчей, в которых приняли участие 19 российских игроков. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский в матче с «Калгари Флэймз» (1:0 ОТ) отразил 22 броска. Он вышел на первое место в сезоне по «сухарям» и на второе по победам. На первом месте по количеству побед в сезоне вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 29 бросков из 31 в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 OT) при проценте отражённых бросков 93,5. Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин отразил 40 бросков из 42 в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ШБ) при проценте отражённых бросков 95,2.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою 6-матчевую безголевую серию. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов набирает очки три матча кряду. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников набрал своё 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

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