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Итоги дня НХЛ для россиян: Проворов набирает очки 3 матча,100-е очко Наместникова

Хоккей

В ночь с 22 на 23 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло 15 матчей, в которых приняли участие 19 российских игроков. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский в матче с «Калгари Флэймз» (1:0 ОТ) отразил 22 броска. Он вышел на первое место в сезоне по «сухарям» и на второе по победам. На первом месте по количеству побед в сезоне вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 29 бросков из 31 в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 OT) при проценте отражённых бросков 93,5. Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин отразил 40 бросков из 42 в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ШБ) при проценте отражённых бросков 95,2.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою 6-матчевую безголевую серию. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов набирает очки три матча кряду. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников набрал своё 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Анисимов (н)«Чикаго»0+101017.0811 из 1701
Кучеров (н)«Тампа»002023.32000
Наместников (н)«Тампа»0+103020.265 из 800
Овечкин (н)«Вашингтон»1+023+117.05020
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+204+115.124 из 900
Панарин (н)«Коламбус»004020.36000
Бучневич (н)«Рейнджерс»003+115.37000
Дадонов (н)«Флорида»003-118.58000
Сошников (н)«Торонто»000-19.44000
Зайцев (з)«Торонто»024+124.27022
Проворов«Филадельфия»0+121+123.32013
Орлов (з)«Вашингтон»0+102022.00010
Сергачёв (з)«Тампа»002017.54012
Антипин«Баффало»002-121.40000
Емелин (з)«Нэшвилл»001-120.19051
Куликов (з)«Виннипег»001017.55020
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