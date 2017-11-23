Итоги дня НХЛ для россиян: Проворов набирает очки 3 матча,100-е очко Наместникова

В ночь с 22 на 23 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло 15 матчей, в которых приняли участие 19 российских игроков. Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский в матче с «Калгари Флэймз» (1:0 ОТ) отразил 22 броска. Он вышел на первое место в сезоне по «сухарям» и на второе по победам. На первом месте по количеству побед в сезоне вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 29 бросков из 31 в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 OT) при проценте отражённых бросков 93,5. Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин отразил 40 бросков из 42 в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ШБ) при проценте отражённых бросков 95,2.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою 6-матчевую безголевую серию. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов набирает очки три матча кряду. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников набрал своё 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|0
|1
|0
|17.08
|11 из 17
|0
|1
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|0
|23.32
|0
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|3
|0
|20.26
|5 из 8
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|2
|3
|+1
|17.05
|0
|2
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+2
|0
|4
|+1
|15.12
|4 из 9
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|4
|0
|20.36
|0
|0
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0
|0
|3
|+1
|15.37
|0
|0
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|3
|-1
|18.58
|0
|0
|0
|Сошников (н)
|«Торонто»
|0
|0
|0
|-1
|9.44
|0
|0
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|2
|4
|+1
|24.27
|0
|2
|2
|Проворов
|«Филадельфия»
|0+1
|2
|1
|+1
|23.32
|0
|1
|3
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|2
|0
|22.00
|0
|1
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|0
|17.54
|0
|1
|2
|Антипин
|«Баффало»
|0
|0
|2
|-1
|21.40
|0
|0
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|1
|-1
|20.19
|0
|5
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|1
|0
|17.55
|0
|2
|0