Жердев подписал пробный контракт с «Динамо» Р и другие трансферы

Нападающий Николай Жердев заключил пробное соглашение до 22 декабря с рижским «Динамо». Ранее его контракт с клубом был расторгнут.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Жердев провёл две игры за «Нефтехимик», набрав одно очко (0+1) и шесть штрафных минут, показатель полезности – «-1». В ходе выступления за рижскую команду игрок набрал 5 (3+2) очков в 13 матчах при показателе полезности «-5». В прошедшем сезоне 33-летний хоккеист выступал за «Торпедо». Он провёл 54 матча в регулярном чемпионате и три в плей-офф, набрав 29 (8+21) очков.

Минское «Динамо» заключило односторонний контракт с защитником Александром Когалёвым, который в начале сезона был в клубе на пробном контракте.

«Северсталь» заключила двусторонний контракт с защитником Антоном Сизовым, который находился ранее в клубе на пробном контракте.