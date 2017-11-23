Йокипакка: «Вашингтон» не был во мне заинтересован, а из КХЛ можно попасть на ОИ

Защитник ХК «Сочи» Юрки Йокипакка рассказал, как переходил в черноморский клуб из Северной Америки.



«Как первые месяцы в КХЛ? Всё хорошо. Хоккей, конечно, немного другой, чем в Северной Америке. Но мне всё нравится, мы хотим попасть в плей-офф. Всё хорошо, отличная погода, не так холодно. Новая арена, хорошая команда. Я видел достаточно снега в своей жизни, приятно быть в тёплом месте. Но если я заскучаю по снегу, то всегда могу подняться в горы.



Я был в тренировочном лагере «Вашингтон Кэпиталз», но мне не сделали предложения о контракте. «Вашингтону» не нужен был игрок такого типа. Я слышал, что «Сочи» заинтересован во мне. Сейчас я здесь и хочу попасть на Олимпиаду», — цитирует Йокипакку официальный сайт КХЛ.

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