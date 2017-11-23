Тренер «Северстали»: кроме СКА и ЦСКА, все другие клубы в подвешенном состоянии

Тренер череповецкой «Северстали» Павел Торгаев поделился мнением о шансах клуба на попадание в плей-офф.



«В данный момент наша команда находится в первой восьмёрке. Шансы у нас одинаковые со многими командами. Если смотреть на турнирную таблицу, то потеряли шансы на попадание в плей-офф, наверное, только две последние команды. На Западе, не считая СКА и ЦСКА, все пока в подвешенном состоянии. У нас осталось 22 игры, борьба будет упорной, и до последних туров будет неизвестно, кто попадёт в восьмёрку. Мы надеемся, что мы будем в этой гонке до конца», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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