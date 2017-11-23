Липанов: Лазарев — фаворит болельщиков в OHL, потому что лысый и беззубый

Российский нападающий клуба OHL «Бэрри» Алексей Липанов рассказал об отношении болельщиков команды.



«Забавно, конечно, что у нас в команде сразу четверо русских. Но к нам все относятся дружелюбно, а наши фанаты и вовсе очень любят русских ребят, особенно Лазарева. Кайфуют от него. Он еще лысый и без зубов — это вообще смешно. Он тут кумир. Иногда нас даже узнают в ресторанах или еще где-нибудь. Подходят, говорят: „Вы же русские ребята из “Бэрри»?". Здорово. И мы очень неплохо идем по сезону. Хорошая команда собралась. Как минимум должны в плей-офф выходить. А там, может, и за кубок поборемся. Андрей Свечников еще восстановится — ему немного осталось, недели три, и вообще все будет супер", — цитирует Липанова официальный сайт НХЛ.

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