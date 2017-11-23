Андерсен: я недоволен расписанием Восточной конференции, слишком короткие выезды

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредрик Андерсен поделился мнением о разнице между Восточной и Западной конференциями в НХЛ.



«Хочу пожаловаться на расписание Восточной конференции. Я предпочел бы провести несколько матчей на выезде подряд, а потом быть дома какое-то время. Так сделано в Западной конференции. В Восточной выезды короткие по времени и расстоянию. Но это моя точка зрения. Наверное, семейные ребята думают иначе. Они не хотят надолго уезжать из дома. Хотя им тоже будет полезно отвлечься от домашних хлопот», — цитирует Андерсена официальный сайт лиги.

Кучеров на баскетболе и новая профессия Малкина. Соцсети хоккеистов Хоккей, который вы пропустили.