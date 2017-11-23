В. Воробьёв: хотели сделать болельщикам «Динамо» подарок на день рождения клуба

Главный тренер ХК «Динамо» Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от встречи с ханты-мансийской «Югрой» (2:0).



«Мы готовились к этому матчу после приезда с Дальнего Востока. У нас была небольшая пауза и мы хорошо поработали. Начало матча провалили, но потом выравняли игру. Ещё имели преимущество в ходе матча, но вратарь «Югры» здорово сыграл. Вчера был день рождения клуба. Мы хотели сделать болельщикам подарок и победой поздравить «Динамо». В сегодняшнем матче можно выделить Алексея Терещенко. Наконец он забил гол, молодец. Всех ребят — с победой», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Югры».

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