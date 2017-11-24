«Автомобилист» отыгрался с 0:2, но в овертайме уступил рижскому «Динамо»

Рижское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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Уже на первой минуте Никита Евпалов открыл счёт, а в середине периода Гунарс Скворцов удвоил преимущество рижан. В начале второй двадцатиминутки Пьер-Александр Паренто отыграл одну шайбу, а за 25 секунд до финальной сирены Алексей Василевский перевёл встречу в овертайм, где победу гостям принёс Кришьянис Редлихс.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.