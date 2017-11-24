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«Автомобилист» отыгрался с 0:2, но в овертайме уступил рижскому «Динамо»

Хоккей

Рижское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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Уже на первой минуте Никита Евпалов открыл счёт, а в середине периода Гунарс Скворцов удвоил преимущество рижан. В начале второй двадцатиминутки Пьер-Александр Паренто отыграл одну шайбу, а за 25 секунд до финальной сирены Алексей Василевский перевёл встречу в овертайм, где победу гостям принёс Кришьянис Редлихс.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2017, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
2 : 3
0:2, 1:0, 1:0, 0:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Евпалов (Редлихс М.) – 00:54 (5x5), 0:2 – Скворцов (Разгалс, Батня) – 09:26 (5x5), 1:2 – Паренто (Паре, Чайковски) – 21:02 (5x5), 2:2 – Василевский (Паре, Паренто) – 59:35 (6x5), 2:3 – Редлихс К. (Скворцов, Редлихс М.) – 64:06 (3x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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