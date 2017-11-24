1 декабря в Москве состоится открытие сезона детской «Школы хоккея Bauer»

1 декабря в 15:00 мск, в Парке Горького в Москве состоится торжественное открытие пятого сезона детской «Школы хоккея Bauer». На этот раз в проекте будут участвовать 40 мальчиков и три девочки.



«Школа хоккея» продлится с 1 декабря 2017 года по 4 марта 2018-го. В первый день юные хоккеисты будут распределены по командам. Всех участников ждут бесплатный комплект формы Bauer, занятия под руководством профессиональных тренеров, посещение матчей КХЛ, мастер-классы со звёздами хоккея, встречи с легендами отечественного спорта. На время проведения мероприятия каждому участнику предоставляется бесплатная страховка. В конце занятий состоится хоккейный турнир между воспитанниками школы, который выявит команду-победителя. Каждый участник получит памятный приз.



Тренировки будут проходить дважды в неделю на хоккейной площадке Парка Горького: по понедельникам и средам с 15:00 до 17:00.