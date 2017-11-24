Макдэвид из-за болезни потерял до 5 кг, но не пропустил ни одного матча

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид последние две недели борется с болезнью, из-за которой потерял от 2,5 до 5 килограммов, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.



«Он был по-настоящему болен. Его даже не должно было быть в составе, но парень — настоящий игрок. Вероятно, он понимает, что будет пропускать игры, у «Эдмонтона» будет гораздо меньше шансов победить», — цитирует Дрегера TSN.



Согласно официальному сайту НХЛ, Макдэвид весит 82 килограмма. Главный тренер «Ойлерз» Тодд Маклеллан подтвердил, что Макдэвид уже некоторое время чувствует недомогание. В 22 матчах сезона на его счету 28 (10+18) очков, в последних пяти играх он забил три гола и сделал шесть передач.

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