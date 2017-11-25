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«Рейнджерс» в овертайме одолели «Детройт», Бучневич набрал 1 очко

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» вырвал победу у «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Детройта» Томаш Татар. Хозяева отыгрались на 51-й минуте благодаря шайбе Криса Крайдера. Победный бросок на 37-й секунде овертайма исполнил Матс Цуккарелло. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

В ещё одном матче «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 1
0:0, 0:0, 1:1, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Татар (Кронвалль, Зеттерберг) – 44:05 (5x4), 1:1 – Крайдер (Бучневич, Шей) – 50:17 (5x5), 2:1 – Цуккарелло (Шей, Миллер) – 60:37 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2017, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 2
0:0, 3:1, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Холл – 22:15 (5x5), 1:1 – Седин (Эдлер, Седин) – 25:36 (5x5), 2:1 – Бойл (Батчер, Холл) – 30:17 (5x4), 3:1 – Сиверсон (Холл, Хишир) – 35:45 (5x5), 3:2 – Хорват (Седин, Бисер) – 50:37 (5x4)
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