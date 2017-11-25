«Рейнджерс» в овертайме одолели «Детройт», Бучневич набрал 1 очко

«Нью-Йорк Рейнджерс» вырвал победу у «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 45-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Детройта» Томаш Татар. Хозяева отыгрались на 51-й минуте благодаря шайбе Криса Крайдера. Победный бросок на 37-й секунде овертайма исполнил Матс Цуккарелло. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

В ещё одном матче «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:2.