Торнтон обогнал Сакика и вышел на 12-е место по количеству передач в истории НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон в матче с «Вегас Голден Найтс» отметился двумя голевыми передачами. Встреча завершилась победой «Вегаса» в овертайме со счётом 5:4.



Торнтон обогнал Джо Сакика в списке лучших ассистентов в истории НХЛ и вышел на 12-е место. На его счету 1017 передач.

11-е место занимает Марио Лемье, который за карьеру сделал 1033 передачи. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки, на счету которого 1963 передачи.

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