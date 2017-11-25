Лукоянов — о возвращении Зарипова: кататься, вроде, умеет, бросать тоже

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал возвращение и первые тренировки нападающего Даниса Зарипова.



«Когда идёшь на первом месте, то всё равно чувствуешь себя свободнее. Не задумываемся сейчас о лидерстве, думаем о том, как лучше сыграть с ближайшими соперниками. Нужно брать очки и оставаться первыми.



Возвращение Зарипова? Кататься, вроде, умеет. Шайбу тоже бросать умеет. Люди не просто так чемпионами становятся много раз. Человек с таким обилием наград нам поможет, и думаю, что приведёт нас до самого верха», — цитирует Лукоянова «Спорт Бизнес Online».

Вернуть бывшего. Зарипов нужен «Ак Барсу», но не Билялетдинову? Казань отвоевала свою легенду. Но нуждается ли в нём главный тренер?