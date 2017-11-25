Сегодня состоится открытие фестиваля Ночной лиги в Крыму и Севастополе

Сегодня, 25 ноября, в Ледовом дворце в Симферополе состоится открытие объединённого Отборочного этапа VII всероссийского фестиваля команд Ночной Хоккейной Лиги в Республике Крым и Севастополе.



В турнире дивизиона «Любитель 40+» примут участие шесть команд: симферопольские «Крымские Волки», «Большие Южные Пингвины» и «Легион», севастопольские «Стальные Волки» и «Севастополь», и керченский «Гриффин».



Открытие нового сезона в Крыму посетят члены Совета легенд Ночной лиги Сергей Бабинов и Виктор Шалимов.



«Открытие, как всегда, торжественное. В этом сезоне региональный этап открывают клубы категории „Любитель 40+“. Каждый матч теперь будет транслировать наш YouTube-канал в онлайн. До 31 марта пройдёт 45 матчей, в результате которых определится наш представитель на финале НХЛ в Сочи в мае 2018 года», — сообщил региональный представитель Ночной лиги в Крыму и Севастополе Дмитрий Горячев.

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