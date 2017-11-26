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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вновь лучший снайпер, второй гол Задорова

Хоккей

В ночь с 25 на 26 ноября мск состоялись 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ. В них приняли участие 15 российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором хет-трика в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). Он обогнал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке снайперов нынешнего сезона и повторил достижение Павла буре по хет-трикам. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забил свой второй гол в этом сезоне. Также в матче с «Калгари Флэймз» (2:3) его показатели по хитам и заблокированным броскам стали лучшими в команде.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»3+044+218.44020
Кузнецов (н)«Вашингтон»001018.414 из 900
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+207+121.24000
Кучеров (н)«Тампа»002-120.18000
Наместников (н)«Тампа»002-119.191 из 520
Анисимов (н)«Чикаго»000015.361 из 700
Дадонов (н)«Флорида»0+101+118.57000
Якупов (н)«Колорадо»001+110.44000
Орлов (3)«Вашингтон»001+226.25042
Зайцев (з)«Торонто»1+001+123.49012
Сергачёв (з)«Тампа»0+122-117.17012
Антипин (з)«Баффало»000018.08001
Задоров (з)«Колорадо»1+002018.27036
Миронов (з)«Колорадо»001009.35022
Куликов (з)«Виннипег»000015.57001
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