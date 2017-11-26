Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вновь лучший снайпер, второй гол Задорова

В ночь с 25 на 26 ноября мск состоялись 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ. В них приняли участие 15 российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором хет-трика в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). Он обогнал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке снайперов нынешнего сезона и повторил достижение Павла буре по хет-трикам. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забил свой второй гол в этом сезоне. Также в матче с «Калгари Флэймз» (2:3) его показатели по хитам и заблокированным броскам стали лучшими в команде.

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