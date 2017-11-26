Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вновь лучший снайпер, второй гол Задорова

В ночь с 25 на 26 ноября мск состоялись 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ. В них приняли участие 15 российских игроков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором хет-трика в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). Он обогнал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке снайперов нынешнего сезона и повторил достижение Павла буре по хет-трикам. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забил свой второй гол в этом сезоне. Также в матче с «Калгари Флэймз» (2:3) его показатели по хитам и заблокированным броскам стали лучшими в команде.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|3+0
|4
|4
|+2
|18.44
|0
|2
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|0
|18.41
|4 из 9
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+2
|0
|7
|+1
|21.24
|0
|0
|0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|-1
|20.18
|0
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0
|0
|2
|-1
|19.19
|1 из 5
|2
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|0
|0
|15.36
|1 из 7
|0
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|0
|1
|+1
|18.57
|0
|0
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|+1
|10.44
|0
|0
|0
|Орлов (3)
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|+2
|26.25
|0
|4
|2
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|1+0
|0
|1
|+1
|23.49
|0
|1
|2
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|2
|2
|-1
|17.17
|0
|1
|2
|Антипин (з)
|«Баффало»
|0
|0
|0
|0
|18.08
|0
|0
|1
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+0
|0
|2
|0
|18.27
|0
|3
|6
|Миронов (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|1
|0
|09.35
|0
|2
|2
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|0
|0
|15.57
|0
|0
|1