Фонтейн: минское «Динамо» захватило преимущество в матче с «Сибирью»

Нападающий минского «Динамо» Джастин Фонтейн подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:1). На счету игрока 3 (1+2) очка в этом матче.

«Мы здорово вошли в игру, захватили преимущество. Всегда сложно открывать счёт, но если забиваешь первым, то потом становится полегче. Это то, на чём мы фокусируемся в каждом матче. Сегодня удалось сделать хороший шаг в первом периоде и в итоге прийти к большой победе. Каждый игрок внёс заметный вклад в этот успех. Отличный результат», — цитирует игрока пресс-служба клуба.