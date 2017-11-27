OHL: вратарь «Бэрри» Лазарев отразил 33 броска и стал третьей звездой матча

Вратарь команды OHL «Бэрри» Леонид Лазарев одержал победу в матче с «Норт-Бэй», который завершился со счётом 3:2.



Российский голкипер отразил 33 из 35 бросков и был признан третьей звездой встречи. Эта победа стала для него 11-й в этом сезоне.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте OHL.

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Справка «Чемпионата»



Леонид Лазарев, родился 27 июля 1997 года в Москве.



В юношестве занимался в московской команде «Белые Медведи». С сезона-2013/14 выступает в Северной Америке. Сначала играл в GOJHL – одной из канадских молодёжных лиг, где был признан новичком года. С 2014 по 2016 год выступал за «Оттаву 76» в OHL, с сезона-2017/18 играет в «Бэрри».



В текущем сезоне провёл 19 матчей, отразив 89,6% бросков с коэффициентом надёжности 3,14.