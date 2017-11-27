Эмиль Гарипов признан лучшим вратарём недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов 13-й недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях:



– лучшим вратарём признан Эмиль Гарипов («Ак Барс»), в трёх матчах (в том числе одном гостевом) одержавший две победы, в обеих сыграв на ноль. Голкипер казанского клуба отразил на прошедшей неделе 96% бросков при коэффициенте надёжности 0,97. Его сухая серия продолжается и составляет на данный момент 125 минут 42 секунды;

– лучшим защитником признан Кришьянис Редлихс («Динамо» Р), в трёх матчах (в том числе двух гостевых) набравший 3 (1+2) очка. Его гол в матче с «Автомобилистом» стал победным. Защитник латвийского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1", а также провёл четыре силовых приёма и заблокировал четыре броска соперников;

– лучшим нападающим признан Зак Бойчак («Слован»), в двух матчах набравший 5 (4+1) очков. В обоих матчах (с «Амуром» и «Витязем») форвард клуба из Братиславы отметился дублями, а также не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+2";

– лучшим новичком признан защитник Максим Минеев («Авангард»), отметившийся заброшенной шайбой в гостевом поединке с минским «Динамо». 20-летний защитник омского клуба не завершил ни одну из трёх встреч недели с отрицательным показателем полезности, в среднем проводил на льду 15 минут 30 секунд, нанёс три броска по воротам и заблокировал два броска соперников.