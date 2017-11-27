МХЛ: форвард «Ладьи» Владимир Журавлёв забил в стиле Гранлунда

Нападающий команды МХЛ «Ладья» Владимир Журавлёв забросил победную шайбу в стиле Микаэля Гранлунда в матче регулярного чемпионата с «Ирбисом».



Он подхватил шайбу за воротами соперника, поднял её на клюшку и занёс в ворота верхом. О таких голах в хоккее принято говорить — «в стиле Гранлунда», после того, как финский нападающий так же поразил ворота сборной России на чемпионате мира.

Видео гола Журавлёва можно посмотреть в YouTube.

Видео гола Гранлунда можно посмотреть также на канале IIHF Worlds 2017 в YouTube.